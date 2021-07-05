أنقرة (زمان التركية) – أقرت المحكمة الدستورية في تركيا بانتهاك حرية التعبير لصحيفة “أوزجور جوندام” المغلقة منذ خمس سنوات.

محامو صحيفة أوزجور جوندام، الكردية التي أغلقت بمرسوم قانون خلال حالة الطوارئ، قدموا طلبًا إلى المحكمة الدستورية ضد “الإغلاق المؤقت” لصحيفة الصادر في 16 أغسطس 2016.

المحكمة الدستورية قضت بانتهاك حرية التعبير والصحافة المكفولة في المادتين 26 و 28 من الدستور، بحق الصحيفة.

ومن المتوقع الإعلان عن تفاصيل القرار في الأيام المقبلة.

يذكر أنه بحسب الأرقام التي أعلنها حزب الشعب الجمهوري المعارض، فإن معدل إغلاق الصحف بين عامي 2013 و2019 وصل إلى إغلاق صحيفتين أسبوعياً، ما بين صحف محلية (توزع ضمن الولايات فقط) وصحف وطنية (توزع في عموم تركيا).

وخلال فترة نظام الحكم الرئاسي في تركيا وتحديداً بين عامي 2017 و2019، تم إغلاق 137 صحيفة.