أنقرة (زمان التركية) – رفعت الحكومة التركية رسوم دخول برج جالاتا (Galata Kulesi) الشهير في مدينة إسطنبول من 30 ليرة إلى 100 ليرة، وذلك بعد نقل إدارتها من بلدية إسطنبول إلى وزارة الثقافة والسياحة.

وكانت الهيئة الثقافية التابعة لإدارة بلدية إسطنبول تتولى إدارة برج جالاتا منذ فترة طويلة من الوقت، غير أنه اعتبارا من عام 2020 تم إسناد إدارتها إلى وزارة الثقافة والسياحة.

وذكرت صحيفة جمهوريت أنه اعتبارا من الأول من يوليو/ تموز الجاري أجرت وزارة الثقافة والسياحة تحديثا لرسوم دخول متحف برج جالاتا، حيث فرضت الوزارة زيادة على رسوم الدخول لتسجل 100 ليرة اعتبارا من الأول من الشهر الحالي.

ويستقبل برج جالاتا الزائرين يوميا.

وتختلف مواعيد زيارة البرج في فصلي الصيف والشتاء، فخلال الفترة بين الأول من أبريل/ نيسان والأول من نوفمبر/ تشرين الثاني يبدأ استقبال الزيارات من الساعة الثامنة ونصف صباحا وتنتهي في تمام الساعة 24:00 ليلا.

برج جالاتا المكون من 9 طوابق تعود فترة بنائه إلى العصور الوسطى ويوجد بمنطقة غلاطة في إسطنبول، وهو مبنى على شكل أسطوانة عالية ذات سقف مخروطي، علمًا أن البرج يطل على ٳسطنبول ومضيق البوسفور.

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