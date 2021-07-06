أنقرة (زمان التركية) – سخرت صحيفة “دير تاجشبيجل” الألمانية من المعلومات التي ذكرها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول إعطاء لقاح كورونا في أوروبا مقابل المال.

الصحيفة ذكرت أنه في الوقت الذي يتجاهل فيه أردوغان أخبار فساد المقربين منه والتي يكشفها زعيم المافيا سادات بكر، ينشر الرئيس التركي أكاذيب حول قيام أوروبا بتلقيح المواطنين بفيروس كورونا بمقابل مادي.

أضافت الصحيفة أن الرئيس التركي يحكي قصة خيالية لشعبه يزعم فيها تحصيل الحكومات في الدول الأوروبية أموالا مقابل تلقيح المواطنين، في الوقت الذي تقدم فيه تركيا اللقاح لشعبها مجانا.

المقال الذي جاء تحت عنوان “قتل وابتزاز وفساد.. حكومة أردوغان في مستنقع الفساد”، يقول إن فيديوهات سادات بكر التي يفضح فيها رجال أردوغان، تمت مشاهدتها أكثر من 100 مليون مرة.

وأشار المقال إلى مزاعم سادات بكر، التي كشف خلالها علاقة نجل رئيس وزراء تركيا السابق، أركان يلدريم، بتهريب المخدرات من أمريكا الجنوبية إلى تركيا.

كما تحدث المقال عن مصادرة الحكومة التركية للعديد من الممتلكات الخاصة بمؤيدي الداعية التركي محمد فتح الله كولن ملهم حركة الخدمة.

وأكدت صحيفة “دير تاجشبيجل” على أن أردوغان يتجاهل كل قضايا الفساد التي فجرها سادات بكر، ويحاول رواية أساطير كاذبة للشعب التركي عن اللقاح.

وكان أردوغان زعم خلال كلمة في الثاني من يوليو الجاري في مدينة سقاريا أن أكثر الدول الأوروبية تقدما تقوم بتحصيل رسوم نظير التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال: “تكلفة اللقاح في بريطانيا تتراوح بين 100 و150 جنيها إسترلينيا، بينما نحن نقدمه مجانا. يوجد فرق بيننا. في ألمانيا تتراوح التكلفة بين 100 و150 يورو، أما نحن فلا نفعل شيئا كهذا”.

وأضاف أردوغان أن الدول الأوروبية طالبته بعدم تقديم اللقاح مجانا وتحصيل رسوم مادية نظير اللقاح، قائلا: “هل حصلنا على قرش واحد من شعبنا مقابل اللقاح؟ لقد نصحونا بألا نقدم اللقاح مجاناً وأن نمنحه مقابل المال. لأجل من نحن موجودون؟ لأجل شعبنا. ممن نحصل على الضرائب؟ من شعبنا. وإلى من نعيدها؟ إلى شعبنا”.

يأتي ذلك أيضا بينما لا تجد المعارضة في تركيا إجابة من أردوغان على سؤال: “أين اختفت 128 مليار دولار؟” وهو المبلغ المفقود من رصيد احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي التركي.