أنقرة (زمان التركية) – تظهر الصور الأولى من الداخل للقصر الصيفي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مدينة مارمريس بمحافظة موغلا غرب تركيا، كم البذخ الذي يعيش فيه أردوغان رغم مطالبته الشعب بالتقشف.

القصر الذي تم بناؤه في مرماريس بقيمة 640 مليون ليرة من الميزانية الرئاسية بين عامي 2018 و2021، تمت مشاركة صوره المعمارية من قبل مهندس المشروع شفيق بيركيا.

ويحتوي القصر الصيفي على 300 غرفة، ويستضيف أردوغان فيه عددا من رؤساء الدول، حيث استضاف أردوغان فيه العام الماضي رئيس الوزراء الألباني إيدي راما والرئيس الأذربيجاني إلهان علييف.

وفي المنطقة المجاورة مباشرة للقصر الصيفي، حيث توجد 5 مبان مختلفة الأحجام، تم بناء مساكن الموظفين من ثلاث كتل، في حين تم ملء مساحة 10966 متر مربع بالرمال والحصى الخاصة وتحويلها إلى شاطئ.

كما أن هناك أكواخا للحمامات الشمسية والاسترخاء على الشاطئ، وفي نهاية الأكواخ توجد أرصفة للسباحة.