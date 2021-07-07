أنقرة (زمان التركية) – حطمت السباحة التركية، ميرفي تونجال Merve Tuncel، رقما قياسيا جديدا في البطولة الأوروبية للشباب في فئة السباحة الحرة النسائية مسافة 800 متر.

وخلال البطولة التي انطلقت الثلاثاء بالعاصمة الإيطالية، روما، تنافست ميرفي تونجال البالغة من العمر 16 عاما في التصفيات النسائية فئة السباحة الحرة مسافة 800 متر.

وسجلت تونجال رقما قياسيا في البطولة بقطعها المسافة خلال ثمان دقائق و28 ثانية.

وكان الرقم القياسي السابق من نصيب الإيطالية جوليا سالين خلال البطولة التي أقيمت في عام 2019 بمدينة كازان الروسية، حيث سجلت سالين حينها رقمها القياسي بقطع المسافة خلال ثمان دقائق و29 ثانية.

وستتنافس ميرفي تونجال على ميدالية خلال النهائي الذي سيُقام مساء اليوم.

جدير بالذكر أن تونجال سبق وأن حطمت رقما قياسيا في السباحة الحرة مسافة 1500 متر بواقع 15 دقيقة و45 ثانية وذلك خلال بطولة الأندية التركية لسباحة الدورة القصيرة للعمر المفتوح والناشئين.