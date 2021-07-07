أنقرة (زمان التركية) – جددت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، التأكيد على أن الاتحاد الأوروبي لن يقبل أبدًا اقتراح “حل الدولتين” في شبه جزيرة قبرص المقسمة الذي تقدمه تركيا.

في إجابة على سؤال مراسل من جمهورية جنوب قبرص حول زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى جمهورية شمال قبرص التركية في 20 يوليو، شددت فون دير لاين على حساسية الاتحاد الأوروبي تجاه قبرص.

وأوضحت أنها تحدثت مع أردوغان بخصوص زيارته لقبرص، وكانت واضحة جدا بشأن حساسية الاتحاد الأوروبي تجاه هذه القضية المقلقة.

وشددت لاين على أن الاتحاد الأوروبي لن يقبل أبدًا اقتراح حل الدولتين في قبرص.

وقبل نحو أسبوع أعلن وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو من شمال قبرص عن سعي أنقرة من أجل “تقاسم عادل للثروات في الجزيرة” ما لم تفعل الأمم المتحدة ذلك، الأمر الذي يعتبر إعاقة للجهود الدولية من أجل توحيد الجزيرة في دولة واحدة.

تتزامن زيارة أردوغان هذا الشهر إلى قبرص مع فترة يريد فيها الاتحاد الأوروبي تحسين العلاقات مع تركيا. توترت العلاقات بين أنقرة والاتحاد الأوروبي العام الماضي، لا سيما بسبب التوتر المتزايد في شرق البحر المتوسط.

أثارت زيارة أردوغان في نوفمبر 2020 ساحل فاروشا، التي تم إغلاقها منذ عام 1974، عندما تم تقسيم قبرص، وقرار فتح هذه المدينة تدريجيًا ردود فعل من الجانب اليوناني والاتحاد الأوروبي.

شدد المجلس الأوروبي، في قمة بروكسل، على أهمية وضع فاروشا بينما كرر دعمه لـ “الاتحاد الثنائي الطائفي والمنطقي بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة”. يتألف المجلس من حكومات 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، كما أعرب المجلس عن ارتياحه للتراجع الأخير للتوترات في شرق البحر الأبيض المتوسط.