أنقرة (زمان التركية) – أطلقت السلطات في تركيا سراح البرلماني السابق عن حزب الشعوب الديمقراطي عمر فاروق جرجرلي أوغلو تنفيذا لقرار المحكمة الدستورية بالإفراج عنه.

صالح، نجل عمر فاروق جرجرلي أوغلو أعلن الخبر من خلال تدوينة على تويتر.

وكتب صالح على صورة جمعته بوالده خارج أسوار السجن عقب إطلاق سراحه “إنه الآن حر”، في حين أكد والده في كلمة له أنه سوف يستمر في مهمته المتمثلة في الدفاع عن الحقوق والمظلومين من حيث توقف.

وكانت المحكمة الدستورية (AYM) أكدت انتهاك حقوق البرلماني السابق عن حزب الشعوب الديمقراطي جرجرلي أوغلو، في “ممارسة العمل السياسي”والتعبير عن الرأي”.

وجاء قرار الإفراج بعد يوم من تنظيم وقفة احتجاجية لحزب الشعوب الديموقراطي أمام السجن للمطالبة بتنفيذ قرار المحكمة الدستورية.

وقبلت المحكمة الدستورية قبل أسبوع استئناف جرجرلي أوغلو، وخاطبت محكمة العقوبات الجنائية في كوجلي داعية إياها للإفراج عن جرجرلي أوغلو.

وبعد إسقاط عضويته البرلمانية في منتصف مارس الماضي، حكم على جرجرلي أوغلو الذي اعتقل في الثاني من أبريل الماضي، بالسجن لمدة عامين وستة أشهر بتهمة “الدعاية لمنظمة إرهابية” بسبب منشور على تويتر كان يدعو إلى إقامة السلام.

عمر فاروق جرجرلي أوغلو، عضو حزب الشعوب الديمقراطي دافع بشجاعة لسنوات عن ضحايا التفتيش العاري والاعتقال والاحتجاز القسري والفصل التعسفي من العمل عقب انقلاب عام 2016.