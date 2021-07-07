أنقرة (زمان التركية) – نقل صحفي تركي ردود الفعل من داخل أروقة حزب العدالة والتنمية الحاكم بعد دفاع رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهجلي، عن وزير الداخلية، سليمان صويلو، الذي تزداد يوما بعد يوم الأصوات المطالبة برحيله.

الكاتب أحمد تاكان، ذكر في مقال بصحيفة كوركوسوز التركية، إنه سأل سياسيا مقربا للرئيس رجب طيب أردوغان عما سيحدث عقب تصريحات بهجلي التي أعلن خلالها دعمه للوزير سليمان صويلو.

تاكان قال: “سألته ما إن كان صويلو سيبقى في وزارة الداخلية فأخبرني أن هذا ما سيحدث بالفعل. وسألته عما إن كان هناك وضع يسبب مشاكل لوضع أردوغان وأسرته بالوقت الحالي فأخبرني أنه لا يوجد شيء كهذا، غير أن حالة الانزعاج داخل حزب العدالة والتنمية من تصرفات بهجلي لم يعد بالإمكان إخفاؤها”.

وأضاف الصحفي أحمد تاكان أن صديقه السياسي أخبره أن أردوغان لن يتحمل كل هذه الأوضاع لفترة طويلة وأنه سيقيل سليمان صويلو من منصبه بعد فترة ليست بالطويلة وفي الوقت المناسب، وأن المنصب قد يتولاه صهر أردوغان، وزير المالية السابق برات ألبيراك، أو أحد أفراد العائلة، مرجعا سبب هذا إلى كون وزارة الداخلية هي المؤسسة الوحيدة التي لا تخضع لسيطرة أردوغان حاليا وهو ما قد يشجعه على إقالة صويلو وتعيين أحد أفراد عائلته خلفا له.

رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهحلي، أعلن مؤخرا دعمه للوزير سليمان صويلو، وقال إنه يتعرض لاغتيال معنوي، لكنه لن يكون وحيدا في مواجة ما يتعرض له.

تصريحات بهجلي فسرت على أنها رسالة مفادها أنه لن يدع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يتخلص من صويلو.

يذكر أن زعيم المافيا سادات بكر وجه اتهامات لوزير الداخلية سليمان صويلو بالتورط في قضايا تخالف القانون من بينها مساعدة متورطين في جرائم كبرى على الفرار من تركيا قبل اعتقالهم.

ورغم أن أردوغان دعم صويلو في بداية الأزمة ودافع عنه، لكن موقف الرئيس قد يتغير في ظل حالة الاحتقان السائد داخل صفوف حزب العدالة والتنمية، حيث تتزايد أصوات غير المرحبين ببقاء صويلو في منصب وزير الداخلية، بسبب الفضائح التي كشفها زعيم المافيا، سادات بكر.