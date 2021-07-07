أنقرة (زمان التركية)- سلطت صحيفة “الدياريو” الإسبانية، الضوء على واقعة اختطاف جهاز المخابرات التركي، للمدير السابق لمؤسسة “سابات” التعليمية في قيرغيزستان، أورهان إيناندي.

وقالت الصحيفة الرائدة في إسبانيا، إن أورهان إيناندي، الذي لم يسمع عنه شيء في قيرغيزستان منذ 31 مايو، اختطفته المخابرات التركية وتم نقله إلى تركيا.

وأوضحت الصحيفة أن جهاز المخابرات التركي يختطف بشكل غير قانوني معارضي الحكومة إلى تركيا من خلال عملياته السرية في الخارج.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان أعلن عن جلب إيناندي إلى تركيا.

كما تناول التقرير، الزيارة الرسمية رفيعة المستوى الأخيرة لرئيس قيرغيزستان صدر جابروف والتي أوضح خلالها الرئيس التركي أردوغان أنه لا يعرف أي معلومات عن أورهان إيناندي.

وذكر التقرير أنه منذ محاولة الانقلاب منتصف يوليو 2016، تشن المخابرات التركية عمليات اختطاف للمعارضين المحسوبين على حركة الخدمة، وتحضرهم إلى تركيا.

ولوحظ أن هذه العمليات تتم أحيانًا بدعم من السلطات المحلية، لكن ذلك لم ينقذ العمليات السرية من كونها غير قانونية.

وبعد أكثر من شهر على اختفائه ونفي من الرئيس رجب طيب أردوغان للرئيس القرغيزي صدر جابروف معرفته بمكان أورهان إيناندي، أعلن أردوغان هذا الأسبوع أن جهاز المخابرات جلبه إلى تركيا باعتباره عضوا بارزا في حركة الخدمة.

من جهتها طلبت وزارة الخارجية القرغيزية تركيا بتسليم مواطنها أورهان إيناندي، والحفاظ على حياته، كما أدان البرلمان القرغيزي الحادث واعتبر أنه يمس شرف وسيادة البلاد وأعلن عن بدء تحقيق فيه.