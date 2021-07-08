أنقرة (زمان التركية) – تعاقد نادي أضنة دمير سبور التركي مع المهاجم الإيطالي، ماريو بالوتيلي، البالغ من العمر 30 عاما.

وأعلن النادي التركي ضمه رسميا المهاجم الإيطالي لمدة ثلاث سنوات.

رئيس النادي، مراد سانجاك، أعلن توقيع النادي عقدا لمدة ثلاث سنوات مع بالوتيلي متمنيا التوفيق لناديه خلال الموسم الجديد.

جدير بالذكر أن بالوتيلي سبق وأن لعب في صفوف أندية كبرى مثل: إنتر ميلان ومانشستار سيتي وإيه سي ميلان وليفربول.

ومؤخرا لعب بالوتيلي في صفوف نادي مونزا الإيطالي، والتقت به إدارة النادي التركي التقت في إسطنبول وتوصلت إلى اتفاق معه.

هذا وسينضم بالوتيلي إلى مخيم الفريق ليلحق بالنجم المغربي يونس بلهندة الذي نجح نادي أضنة دمير سبور في ضمه إلى صفوفه.