برلين (زمان التركية) – تعرض الصحفي التركي إرك أكارير، الذي يعيش في ألمانيا لهجوم بسكين بمنزله في برلين.

قال أكرير إن أحد المهاجمين صاح قائلا “توقف عن الكتابة”.

الصحفي إرك أكارير كشف أن ثلاثة أشخاص هاجموه في الفناء المشترك لمنزله في برلين.

شارك أكارير على تويتر صورة التقطت بعد الهجوم، وقال إنه تعرض الليلة الماضية للاعتداء بقبضات اليد والسكاكين.

قال أكارير، الذي زار المستشفى بسبب تورم في بعض أجزاء رأسه، في مقطع الفيديو الذي شاركه حول الحادث: “هذا دليل على أن كل ما قلناه وكتبناه ضد حكومة حزب العدالة والتنمية الإسلامية الفاشية وحزب الحركة القومية صحيح”.

معربا عن أن لديه معلومات عن الجناة، لكن قوات الأمن لا تريد الكشف عن أسمائهم لبضعة أيام حتى لا يكون عملهم صعبًا، تابع أكارير “الإجابة على سؤال أين الـ10 آلاف؟ دولار هنا في مكان ما”. وذلك في الإشارة إلى القضية التي شغلت اهتمام الرأي العام، بخصوص مزاعم حصول أحد السياسيين على راتب من زعيم المافيا التركي. وفق وكالة (دويتشة فيله) الألمانية.

وزُعم الصحفي أن سادات بيكر، زعيم المافيا التركي، يرسل 10 آلاف دولار شهريًا إلى سياسي من حزب العدالة والتنمية.

الصحفي جان دوندار أدلى بتصريح على تويتر بخصوص الهجوم على إرك أكارير، قائلا “انظر إلى ما كتبه مؤخرًا، ستفهم من أرسل ثلاثة رجال مسلحين إلى منزله. إنهم يمثلون مشكلة ليس فقط لتركيا ولكن أيضًا لـ العالمية.”

وعلقت سيفيم داغديلين، البرلمانية من حزب اليسار في ألمانيا، على الهجوم بالقول: “أتباع أردوغان يهاجمون صحفيًا منفيًا يعيش في برلين بسكين. إلى متى ستراقب الحكومة الألمانية تصرفات امتدادات أردوغان التي توفر الأمان للحياة؟”

Erdogans Schergen greifen in Berlin einen Exil-Journalisten in seiner Wohnung mit Messern an.

Wie lange will die #Bundesregierung dem lebensgefährlichen Treiben des #Erdogan -Netzwerks noch zuschauen?@BMI_Bund @AuswaertigesAmt @RegSprecher @bka @BfV_Bund #ErkAcarerYalnızDeğildir https://t.co/xUyZNsJ3o0

— Sevim Dağdelen, MdB (@SevimDagdelen) July 7, 2021