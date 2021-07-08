أنقرة (زمان التركية) – زاد عدد الباحثين عن عمل في تركيا بنحو 2 في المئة خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي وفق بيانات رسمية.

عدد العاطلين المسجلين لدى مكتب العمل التركي لطلب وظيفة بلغ 2 مليون و950 ألف و761 شخص.

وخلال الشهر نفسه ارتفع عدد الوظائف الشاغرة التي حصل عليها مكتب العمل من أصحاب العمل بنحو 51.6 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق لتسجل 179 ألف و298 وظيفة.

ووفق البيانات الرسمية يتجاوز عدد العاطلين عن العمل في تركيا 4 ملايين شخص.

وتشير الحصيلة الشهرية لمكتب العمل إلى ارتفاع الوظائف الشاغرة خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2021 بنحو 3.2 في المئة لتسجل 775 ألف و473 وظيفة. وكان نصيب القطاع الخاص من الوظائف الشاغرة نحو 98.9 في المئة.

وسجل قطاع الصناعات التحويلية أعلى نسبة في الوظائف الشاغرة بلغت 369 ألف و611 وظيفة، بينما تصدرت وظائف “مندوب مبيعات” و”عامل ملابس” و”مسؤول معالجة” قائمة الوظائف الشاغرة.

وتمكن مكتب العمل من توظيف 106 ألف و625 شخصا من بينهم 70 ألف و366 رجل و36 ألف و259 سيدة.

وخلال عام 2021 توسط المكتب في توظيف 492 ألف و750 شخصا.

وعلى صعيد القطاعات الأعلى توظيفا خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري تصدر قطاع الصناعات التحويلية القائمة.

وعلى صعيد الوظائف الأعلى توظيفا فتصدر “مندوب المبيعات” القائمة تلاه “عامل الملابس” ثم “موظف السياحة والخدمات الفندقية”.

ومقارنة الشهر نفسه من العام الماضي تراجعت أعداد العاطلين عن العمل المسجلين بنحو 12.7 في المئة. وكان نصيب الذكور من أعداد العاطلين المسجلين نحو 52 في المئة، بينما كان نصيب الإناث 48 في المئة.

هذا وشغل الشباب في الفئة العمرية بين 15 و24 عاما نحو 36.8 في المئة من إجمالي العاطلين عن العمل المسجلين.

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