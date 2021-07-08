أنقرة (زمان التركية) – حلت تركيا ضمن أسوأ 10 دول من حيث حقوق العمال في العالم.

وفق التقرير السنوي للاتحاد الدولي لنقابات العمال، تواصل الحكومة التركية فرض قيود صارمة على حقوق وحريات الإنسان والعمال.

أوضح تقرير 2021 المنشور على الموقع الإلكتروني للاتحاد الدولي لنقابات العمال، أن العمال والمدافعين عن حقوق الإنسان، وكذلك القادة النقابيين، تم اعتقالهم دون مبرر ومداهمة منازلهم.

كما أشير في التقرير إلى أن مقر اتحاد النقابات العمالية الثورية في تركيا تم تطويقه في 1 مايو، وتم اعتقال رئيسه أرزو سيركيز أوغلو، والأمين العام عدنان سيردار أوغلو، و 25 من أعضاء الاتحاد، وتم اعتقال قادة النقابات للمرة الثالثة هذا العام.

وسُجل في التقرير أيضا، أن 26 مدرسًا من أعضاء منظمة “اتحاد التعليم” اعتقلوا في ديار بكر، وتم مداهمة منازلهم، وتفتيش خزائن المعلمين في المدارس.

وورد في التقرير أن الجهود التي يبذلها أصحاب العمل لمنع العمال الذين يريدون الانضمام إلى نقابات شائعة جدًا، وقد تم تضمين أمثلة محددة على ذلك.

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