أنقرة (زمان التركية) – أثرت الفضائح التي كشف سترها زعيم المافيا التركي، سادات بكر، وتمس الدائرة المقربة من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على أردوغان نفسه، حيث انعكست سلبا على قاعدته الانتخابية، وفق أحدث استطلاعات الرأي.

وفقًا لاستطلاع رأي أجراه مركز البحوث الاجتماعية، خلال شهر يونيو الماضي، كان هناك انخفاض بنسبة 4 في المائة في نسبة أولئك الذين قالوا إنهم سيصوتون للرئيس رجب طيب أردوغان مقارنة بشهر مايو.

في الاستطلاع، كانت نسبة الذين قالوا “لن أصوت أبدًا” لأردوغان 50.4٪. في استطلاع فبراير، ولكن وصلت هذه النسبة إلى 43 بالمائة في يونيو. ومقارنة بالشهر السابق مايو، انخفض معدل أولئك الذين قالوا إنهم سيصوتون بالتأكيد لأردوغان بمقدار 4 نقاط.

وردا على سؤال “هل ستصوت لأردوغان أو لمرشح المعارضة إذا جرت الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية يوم الأحد المقبل”، أجاب 47 بالمائة على “مرشح المعارضة” و 36 بالمائة أجابوا بـ “أردوغان”.

وبينما يرغب 50٪ من الناخبين في إجراء انتخابات مبكرة، فإن 41.1٪ لا يريدون ذلك.

وكذلك كانت نسبة أولئك الذين يعتقدون أن صويلو يجب أن يستقيل هي 50.3٪.

ويعتقد 51.2٪ من المجتمع أن الرئيس أردوغان يجب أن يقيل صويلو.

كما أكد 51.2٪ أن مزاعم سادات بكر ستؤدي إلى تغيير في التصويت لصالح الحكومة.

وأشار 72.3٪ من المشاركين إلى أن وضع تركيا أسوأ من العام الماضي. يعتقد 53.8٪ من الناخبين أن تركيا ستزداد سوءًا.

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