أنقرة (زمان التركية) – نصح زعيم المافيا التركي، سادات بكر، أحد الوزراء البارزين بالتخلي عن حلمه في رئاسة تركيا.

سادات بكر استهدف في سلسلة تغريدات على تويتر، وزير الداخلية سليمان صويلو مرة أخرى.

زعيم المافيا قال إن سليمان صويلو يريد أن يصبح رئسيا لتركيا، وإن البعض أقنعوه بذلك.

لكن سادات بكر، طالب الوزير صويلو بالتخلي عن هذا الحلم، مؤكدا له أنه حتى وإن وجد داعمين له في الوقت الحالي، فسيتخلون عنه جميعا خلال الأشهر القادمة.

وأشار زعيم المافيا إلى أن سليمان صويلو سيمثل أمام المحكمة العليا، وسيتم الزج به في السجن مهما فعل، وفق ادعائه.

كما أعلن سادات بكر أنه سيكشف اليوم الخميس، من خلال عدد من التغريدات عن فضائح رشوة كبيرة، ستجعل الجميع يشعر بالارتباك والانزعاج كثيرا. حسب كلامه.

وكشف زعيم المافيا التركي عن السبب وراء التوقف عن نشر مقاطع الفيديو، قائلا إنه يقع ضمن الفئة الحمراء بين الأشخاص المعرضين للاغتيال في العالم وإن البلد الذي يتواجد فيه لا يسمح له بتصوير فيديو وفقا للقانون الدولي، وفق تعبيره.

يذكر أن زعيم المافيا سادات بكر وجه اتهامات عديدة لوزير الداخلية سليمان صويلو من بينها التورط في قضايا تخالف القانون كمساعدة متورطين في جرائم على الفرار من تركيا قبل اعتقالهم.