أنقرة (زمان التركية) – سجلت أسعار الأسمدة الزراعية والأعلاف الحيوانية في تركيا ارتفاعا بنسبة 100%.

رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الخير إسماعيل تاتلي أوغلو، قال إنه وفقًا للبيانات التي أعلنها معهد الإحصاء التركي، ارتفعت أسعار الأسمدة بنسبة 41.78 بالمائة في العام الماضي، ولكن في الواقع، تبلغ الزيادة حوالي 100 بالمائة.

وفي إشارة إلى أن قطاع الثروة الحيوانية يمر بأوقات عصيبة مثل جميع القطاعات، أوضح تاتلي أوغلو، أن أسعار الأعلاف ارتفعت بنسبة 100 في المائة في العام الماضي، حيث ارتفعت من 65 ليرة إلى 145 ليرة.

وتابع البرلماني التركي: “هذه الزيادة في أسعار العلف تضع المربين في موقف صعب للغاية. بالنظر إلى أننا نعتمد على الأجانب بنسبة 50-60 في المائة من حيث المواد الخام في علف المصنع، فإن خطورة الموقف تصبح واضحة”.

وأكد البرلماني تاتلي أوغلو أن أزمة الثروة الحيوانية بلغت ذروتها مطالبا الحكومة بضرورة تغيير السياسات الزراعية بشكل عاجل.