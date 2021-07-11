أنقرة (زمان التركية) – أصدر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قرارا بخصخصة مئات الأفدنة من الأراضي وآلاف الأمتار المربعة من المساحات المغلقة، بأجمل المناطق في تركيا والمطلة على سواحل بحر إيجه والبحر الأبيض المتوسط.

ووفقا للقرار الرئاسي رقم 4264، فإنه تم خصخصة 18 معسكرًا تستخدم للتدريب والمرافق الاجتماعية، يقع معظمها على سواحل بحر إيجة والبحر الأبيض المتوسط للبيع والإيجار.

وتقع هذه القطع بالتحديد في بلدات “مارمريس، كوشاأداسي، سافارهيسار، مانافجات، ديديم، جوكتشادا، بشيكتاش.

هذه الأراضي بات بالإمكان بيعها أو تأجيرها أو البناء عليها من قبل إدارة الإسكان التركية.

وأشار القرار الرئاسي إلى أن استكمال معاملات الخصخصة سيتم بحلول 31 ديسمبر 2025.