أنقرة (زمان التركية) – هجر المزارعون في تركيا حقولهم بعدما عجزوا عن تعزيز ربح في مواجهة الارتفاع السريع في تكاليف المدخلات.

وخلال العام الأخير هجر 46 ألف و923 مزارعا حقولهم وابتعدوا تماما عن قطاع الزراعة، بينما شهدت السنوات الثلاث الماضية إغلاق 184 ألف و154 مؤسسة زراعية أبوابها، وفق صحيفة (سوزوجو) التركية.

تشير البيانات إلى أن نصف سكان تركيا في عمر التوظيف عاطلون عن العمل.

من جانبه أفاد البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري عن مدينة أضنة، مزين شفيق، أن الإحصاءات الاقتصادية والاجتماعية تشير إلى وضع مأساوي، موضحا أن تركيا تشهد انهيارا اقتصاديا واجتماعيا.

وتشير بيانات هيئة الإحصاء التركية المستمدة من مؤشر أسعار المدخلات الزراعية (Agriculture-GFE)، إلى ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين الزراعيين بنسبة 1.71 في المائة في أبريل 2021 مقارنة بالشهر السابق له.

كما ارتفع المؤشر الذي يوضح تكاليف المدخلات للمزارعين بنسبة 6.55 في المائة مقارنة بشهر ديسمبر من العام السابق، وبنسبة 22.15 في المائة مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.