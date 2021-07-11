أنقرة (زمان التركية) – يتزايد عدد المهاجرين الأفغان إلى تركيا، في الوقت الذي تزداد فيه سيطرة حركة طالبان المتشددة في البلاد.

مكتب فرع مكافحة تهريب المهاجرين والبوابات الحدودية في أنقرة، أعلن ضبط 32 مواطنًا أفغانيًا دخلوا تركيا بشكل غير قانوني. وعلم أنه تم الشروع في الإجراءات اللازمة لترحيل المواطنين الأفغان.

وفي اليوم ذاته، تم القبض على 5 مواطنين أفغان في ولاية كيركلاريلي، وتبين أنهم دخلوا البلاد بشكل غير قانوني. زعم المعتقلون الأفغان أنهم تعرضوا للاعتداء في بلغاريا وأرسلوا إلى تركيا.

وبحسب تصريحات رئيس مركز دراسات اللجوء والهجرة، متين تشورابيتر، فإنه بعد أن سيطرت طالبان على أفغانستان بالكامل، بدأ سكان الحضر، الذين يخشون الانتقام بمغادرة البلاد.

وأوضح تشورابيتر أن السكان في كابول يبحثون عن أساليب ووسائل للمجيء إلى تركيا، مشيرا إلى أن هناك قلقا في أفغانستان من أن حكومة كابول لن تكون قادرة على الصمود أمام حركة طالبان، وهذا يدفع الناس إلى الهجرة، ومن بين هؤلاء مسؤولون في حكومة كابول وطلاب وموظفون رفيعو المستوى.

ويؤكد رئيس مركز دراسات اللجوء والهجرة أن هؤلاء يريدون استقرارا شرعيا في تركيا من خلال الحصول على تأشيرة بدلاً من العبور إلى أوروبا عبر تركيا.

يشار إلى أن حركة طالبان سيطرت منذ بدء الانسحاب الأمريكي على 85% من أفغانستان.

يذكر أن حركة طالبان أعلنت رفضها الرغبة التركية بالبقاء في أفغانستان، وهددت بمهاجمة أي وجود عسكري أجنبي في البلاد، في حين تريد تركيا تولي قواتها الموجودة ضمن حلف الناتو مهمة تأمين مطار كابول.