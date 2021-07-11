أنقرة (زمان التركية) – قطعت الحكومة في تركيا الكهرباء والغاز الطبيعي، عن ما يقرب من 3.7 ملايين مشترك، لعدم سدادهم الفواتير.

قال وزير الطاقة فاتح دونماز إنه تم قطع الكهرباء عن 3 ملايين مشترك خلال العام 2020، وقطع الغاز الطبيعي عن 750 ألف مشترك، لعدم سدادهم الفاتورة.

جاد ذلك تعليقا على استجواب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، بكير باشافيرجان.

باشافيرجان استنكر “قطع الكهرباء والغاز الطبيعي في فترة غير عادية عندما كان الناس يعانون من المرض، ومقيدين في منازلهم. وفقدوا دخلهم”.

وتابع باشافيرجان: “وفقًا لفهم الحالة الاجتماعية، لا ينبغي قطع الكهرباء الحيوية والغاز الطبيعي في مثل هذه الحالات الاستثنائية، ولا ينبغي الشروع في إجراءات قانونية ضد الأشخاص لأنهم لا يستطيعون دفع فواتيرهم. توضح لنا هذه البيانات بوضوح مدى قصور الحكومة في دعم مواطنيها خلال فترة تفشي كورونا”.