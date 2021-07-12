القاهرة (زمان التركية) – أجرى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اتصالاً هاتفياً أنس الأحد بوزير الخارجية الجزائري الجديد رمطان لعمامرة، مهنئاً إياه ومُتمنياً له التوفيق في قيادة الدبلوماسية الجزائرية في المرحلة القادمة.

وأوضح مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن أبو الغيط أعرب خلال الاتصال عن تقديره للخبرة الواسعة التي يتمتع بها لعمامرة على صعيد العمل الدبلوماسي الثنائي والمتعدد الأطراف، وثقته في أنه سيمثل إضافة كبيرة للدبلوماسية الجزائرية والعربية.

وتناول أبو الغيط مع لعمامرة عدداً من القضايا الهامة على الساحة العربية، من بينها الأزمة الليبية، ومشكلة سد النهضة، فضلاً عن القضية الفلسطينية، مؤكداً على الدور المحوري الذي تضطلع به الجزائر في كافة مناحي العمل العربي المشترك.