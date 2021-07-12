أنقرة (زمان التركية) – كشف تقرير حقوقي أن 40% من الذين يتعرضون للتعذيب في تركيا يتعرضون في الوقت ذاته للتعذيب الجنسي.

كشف تقرير مؤسسة حقوق الإنسان التركية أن 40% من الذين يتعرضون للتعذيب في تركيا يتعرضون أيضًا للتعذيب الجنسي.

كشف تقرير مراكز العلاج والتأهيل لعام 2020 الصادر عن مؤسسة حقوق الإنسان التركية عن مدى التعذيب وسوء المعاملة في تركيا.

ورد في التقرير أن أعمار الذين تقدموا بطلبات إلى مؤسسة حقوق الإنسان التركية على أساس التعذيب وسوء المعاملة تراوحت بين 5 و70 سنة.

وبحسب التقرير، ذكر ما لا يقل عن أربعة من كل 10 أشخاص تعرضوا للتعذيب في عام 2020 (40.7٪) أنهم تعرضوا للتعذيب الجنسي.

وقدم 572 شخصًا طلبًا إلى مؤسسة حقوق الإنسان التركية، بسبب التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، وشخصان بسبب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان بخلاف التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، و31 شخصًا كأقارب للشخص المعذب.

وأشار التقرير إلى أنه كان 62.5 بالمائة من المتقدمين بطلبات رجالًا، و36.5 بالمائة من النساء، و1 بالمائة من المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والخناثى. 3.4 في المائة من المتقدمين الذين تعرضوا للتعذيب كانوا تحت سن 18.

وذكر 507 من أصل 562 شخصًا تقدموا بطلبات في عام 2020 وتعرضوا للتعذيب أنهم احتُجزوا بسبب أفكارهم السياسية أو هويتهم أو أفعالهم. وأكد التقرير ارتفاع معدل طلبات المحتجزين من الأماكن المفتوحة والشوارع إلى 61 بالمائة مقارنة بالعام الماضي، على الرغم من حظر التجوال المفروض بسبب فيروس كورونا.

ومن النتائج المدهشة الأخرى في التقرير أن المتقدمين بالطلبات تعرضوا للتعذيب في أكثر من مكان. وجاءت السيارات وأقسام الشرطة ومراكز الشرطة بين أكثر المناطق التي مورست فيها أعمال التعذيب بعد الشوارع والأماكن المفتوحة.

وبحسب التقرير، فإن متوسط العمر لـ20 طفلاً تعرضوا للتعذيب كان 10 عندما واجهوا التعذيب، بينما كان أصغر الأطفال الذين تعرضوا للتعذيب يبلغ 3 سنوات.

وتقرر أن اللغة الأم لجميع الأطفال الذين قالوا إنهم تعرضوا للتعذيب لأسباب عرقية وسياسية هي اللغة الكردية، وتعرضوا لأعمال التعذيب في جنوب شرق الأناضول ومناطق شرق الأناضول بعد حظر التجول.