أنقرة (زمان التركية) – أوصى الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين دميرطاش، بقراءة كتابين أحدهما لشاعر معتقل منذ 27 عاما.

يذكر أن دميرطاش المعتقل منذ محاولة الانقلاب المزعومة في عام 2016 يقترح من داخل سجن أدرنة من وقت لآخر أسماء كتب لمحبيه للقراءة.

وخلال آخر تدويناته على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اقترح دميرطاش قراءة كتابين، الأول هو “تجنب تفكيك عش النمل” للشاعر التركي المعروف إلهان سامي تشوماق.

وقال دميرتاش: “إلهان سامي تشوماق رجل جميل يقبع في السجن منذ 27 عاما بلا ذنب”.

والشاعر إلهان سامي تشوماق تعرض للاعتقال في 1994 عندما كان طالبا في كلية الآداب بجامعة إسطنبول، ومورس عليه أعمال التعذيب أثناء استجوابه، ومن ثم أرسل خلف القضبان الحديدية ولا يزال في السجن منذ ذلك الوقت.

تشوماق المفعم بالحب والأمل والحياة رغم ما وجهه في حياته يتناول في كتابه قصة طفولته ووتيرة اعتقاله ونظرته إلى الحياة ومسيرته في البحث عن العدالة.

أما الكتاب الثاني الذي اقترحه دميرطاش هو “القنفذ العاطفي”، للكاتب إلهامي ألجور، وأوضح دميرطاش أن هذا الكتاب هو جميل.

يذكر أن دميرطاش اقترح الشهر الماضي، على محبيه قراءة 6 كتب أخرى، من بينها الكتاب بعنوان: “المخرج المشرف” لمؤلفه لفنت جولتكين، الذي يقدم فيه الطريق الذي يعتقد من وجهة نظره أنه الأمثل لتخلص تركيا من حالة الاستقطاب الحالية إلى الحوار والتعرف على “الآخر” سواء كان شخصًا أو فكرًا أو دينًا.