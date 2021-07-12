أنقرة (زمان التركية) – استهدف زعيم المافيا التركي سادات بكر وزير الداخلية سليمان صويلو مجددا، حيث قال إن فرحته بظهوره مرة أخرى بجانب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لن تدوم طويلاً.

وأوضح سادات بكر أن صويلو الذي غاب عن الظهور إعلاميا مع أردوغان منذ مايو الماضي، بدأ مجددا في الظهور معه مؤخرا.

وكان صويلو حرص على الظهور مع أردوغان أثناء زيارته لمدينة ديار بكر ذات الأغلبية الكردية يوم الجمعة المنصرم، ونشر عبر حساباته على مواقع الاجتماعي الصور التي التقطها مع أردوغان في مسعى لتلميع صورته بعد أن تلطخت بادعاءات التورط في أعمال غير قانونية.

وأضاف بكر خلال تغريداته على حسابه الرسمي على تويتر، أن صويلو يطير من السعادة فقط لأنه التقط صورة مع أردوغان مجددا، ويظهر من فرحته وكأنه مثل أطفال الختان، ولكنني أعده أن فرحته لن تدوم طويل، وفق تعبيره.

وأكد بكر أنه بعد انقضاء الذكرى السنوية لمحاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف يوليو 2016، سيقضي تماما على صويلو بضربة واحدة قائلا: “سليمان، انتظرني بعد 15 يوليو، سأقودك إلى الجنون”.

يذكر أن أردوغان ووزير داخليته صويلو يستعدان للمشاركة في مباراة كرة قدم في إطار فعاليات الذكرى السنوية لـ”عملية السلام في جزيرة قبرص” الموافقة للعشرين من يوليو الجاري.

وظهور أردوغان وصويلو سويا مجددا، بعد تصريحات شريك أردوغان الأصغر ورئيس حزب الحركة القومية، دولت بهجلي، التي مدح خلالها صويلو، وأكد أن ما يتعرض له هو اغتيال سمعة.

وكان سادات بكر كشف في تغريدات نشرها مؤخرا أن وزير الداخلية وزع أسلحة غير مسجلة على المواطنين المدنيين ليلة الانقلاب الفاشل.