أنقرة (زمان التركية) – يستعد كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير داخليته المثير للجدل سليمان صويلو للمشاركة في مباراة كرة قدم في إطار فعاليات الذكرى السنوية لـ”عملية السلام في جزيرة قبرص” الموافقة للعشرين من يوليو الجاري.

أوضح كاتب موقع Medyatava التركي جنكيز سمرجي أوغلو أن الرئيس أردوغان من سينفذ الضربة الافتتاحية لمباراة كرة القدم الاستعراضية التي ستقام في إطار احتفاليات الذكرى السنوية لعملية السلام في قبرص الموافقة العشرين من يوليو/ تموز الجاري.

وأفاد الكاتب أن وزير الداخلية سليمان صويلو هو الآخر سيكون ضمن طاقم المباراة، مما سيسمح له بالتواجد مع أردوغان في المستطيل الأخضر ليقدم صورة لعدسات الكاميرات تساعد استعادة شرعيته التي تضررت جراء الاتهامات الموجهة له من قبل زعيم المافيا سادات بكر بالمتاجرة بالمخدرات ومساعدة رجال الأعمال المجرمين من الانفلات من قبضة العدل.

وأشار سمرجي أوغلو إلى بدء كل من تركيا وقبرص التركية بتأسيس علاقة أكثر عمقًا، مفيدا أن الاحتفالات ستستمر لمدة ثلاث سنوات، وأن مشاركة أردوغان في المباراة الاستعراضية سيشيل أبرز فعاليات الاحتفال.

وأضاف سمرجي أوغلو أن صويلو سيشارك في المباراة التي ستضم عددا من الوزراء والمشاهير قائلا: “وتعد هذه المرة الأولى التي يجتمع فيها أردوغان وصويلو بالفعالية عينها منذ فترة طويلة”.

وتابع: “لا أعرف كيف سيكون أداء صويلو في هذه المباراة، لكني حضرت المباراة التي أقيمت في ديار بكر عام 2018 وكان صويلو أفضل اللاعبين في المباراة حينها حتى إنه سجل هدفا. لننتظر ونرَ كيف سيكون أداء صويلو هذه المرة بعدما أنهكته ادعاءات زعيم المافيا سادات بكر خلال الآونة الأخيرة؟”.