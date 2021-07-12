أنقرة (زمان التركية) – أعلنت حركة طالبان مرة أخرى أنها تعارض الاتفاق بين الولايات المتحدة وتركيا على أن يتولى الجيش التركي أمن مطار حامد كرزاي الدولي.

وقال متحدث باسم طالبان إنهم يعارضون وجود أي قوات أجنبية بعد الموعد النهائي لانسحابهم من أفغانستان.

كما أوضح سيد أكبر أغا، القائد السابق في طالبان، أن وجود حلف شمال الأطلسي أو تركيا أو أي دولة أخرى، غير مقبول لشعب أفغانستان وطالبان على حد سواء.

ومن المتوقع أن تغادر القوات الأمريكية وقوات التحالف بالكامل بحلول 31 أغسطس.

أعلن زعيم حزب العدالة والتنمية والرئيس رجب طيب أردوغان في 9 يوليو أنه تم التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن بعض القضايا المتعلقة بأمن مطار كابول بعد الانسحاب.

وقد أعلنت الحكومة الأفغانية أنها ترحب بهذا التطور.

كما ذكرت هيئة الطيران المدني الأفغانية يوم الأحد أنه تم تفعيل نظام دفاعي جديد في مطار حامد كرزاي الدولي.

وقال روح الله أحمدزاي المتحدث باسم وزارة الدفاع: “نرحب بتعاون الدول الصديقة في تعزيز إدارة المطار”.

وقال متحدث باسم الحكومة الأفغانية إن نظام الدفاع الجديد في مطار كابول أقيم بمساعدة حلفاء أفغانستان.

وأكد الجنرال أجمل شنواري أنه في الوقت الحالي، يتعاون الحلفاء الأجانب معهم حتى يتمكنوا من الوصول إلى القدرة على استخدام نظام الدفاع.