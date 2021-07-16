القاهرة (زمان التركية) – أعلنت أكاديمية ليون الدولية في القاهرة أنها ستنظم في أغسطس القادم ورشة علمية دولية حول مناهج البحث الديني، وإعداد الباحثين في مقارنة الأديان، وفقا لمعايير دولية.

أكاديمية ليون وهى مركز تأهيل وتدريب وتطوير إعلامي تقدم برامج تدريبية لخريجى وطلاب كليات الإعلام وأقسام الصحافة، بالجامعات، تركز محاور ورشتها على منهجية البحث الجديدة في العلوم الدينية ونقد المصادر وكيفية إعداد بحث لمجلة محكمة دولية أو رسالة علمية في مرحلتي الماجستير والدكتوراة، وطرق المشاركة في المؤتمرات الدولية.

يأتي ذلك بهدف تطوير وتنمية والارتقاء بمستوى الباحثين وإعدادهم لسوق العمل المحلي والعربي والدولي.

تتضمن الورشة الدولية ورقة عمل افتتاحية لكل من السيد عنان الجلالي رئيس مجلس المستشارين بالاتحاد الدولي لرؤساء الجامعات والبروفيسور عبد الراضي عبد المحسن عميد دار العلوم جامعة القاهرة والبروفيسور عزمي زكريا مدير جامعة القاهرة فرع الخرطوم وأستاذ فلسفة التعايش.

المحاضرات ستكون حضوريا بمقر الأكاديمية لمدة ثلاثة أيام والباقي أون لاين عن طريق برنامج زووم.

يحاضر كبار أساتذة الأديان البروفيسور هدى درويش أستاذ ورئيس قسم الأديان المقارنة بجامعة الزقازيق ,البروفيسور عاصم حفني أستاذ اللاهوت الإسلامي بجامعتي مالبورج ومونستر في ألمانيا والدكتور أحمد عبد السلام أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة مونستر.

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