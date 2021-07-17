أنقرة (زمان التركية) – أعاد البرلمان التركي، نائب حزب الشعوب الديمقراطي، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، إلى منصبه كنائب، بعد أن أسقطت الحصانة عنه.

قدم نائب قوجالي عن حزب الشعوب الديمقراطي (HDP) عمر فاروق جرجرلي أوغلو، التماسًا إلى رئيس البرلمان التركي لإعادته لمنصبه.

بعد الالتماس، تمت في البرلمان قراءة قرار محكمة قوجالي الثانية الجنائية بوقف المحاكمة، تماشيا مع قرار المحكمة الدستورية.

وهكذا، أعيد جرجرلي أوغلو كنائب برلماني.

Sn @gergerliogluof zılgıtlar, alkışlar eşliğinde "Milletin Vekili" olarak olması gereken yere gidiyor.

Allah yolunu açık etsin. pic.twitter.com/MNefRDLryi — Saim Nergiz (@NergizSaim) July 16, 2021

يذكر أن جرجرلي أوغلو أطلق سراحه من السجن في 6 يوليو / تموز بعد أن قررت المحكمة الدستورية (AYM) انتهاك حقوقه.

وكان جرجرلي أوغلو تم اعتقاله بتهمة الترويج للمنظمات الإرهابية، وحكم عليه بالسجن عامين وستة أشهر.

جرحرلي أوغلو من أبرز اليرلمانيين الذين دافعوا عن حقوق ضحايا عمليات الفصل والاعتقال والتفتيش العاري بحجة محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016.