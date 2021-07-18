تل أبيب (زمان التركية) – أوعز رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت اليوم الأحد “بمواصلة زيارات اليهود إلى جبل الهيكل بشكل منتظم”، وذلك بعد اقتحام أكثر من ألف يهودي للمسجد الأقصى صباح اليوم.

وجاء في بيان حكومي صدر بعد جلسة لتقييم الأوضاع عقدها بينيت بمشاركة وزير الأمن الداخلي والمفوض العام للشرطة، أن رئيس الوزراء “أوعز بمواصلة زيارات اليهود إلى جبل الهيكل بشكل منتظم وآمن حفاظا على النظام العام هناك”.

ولفت البيان إلى أن بينيت “يتلقى تقارير حول الأوضاع الميدانية وسيعقد جلسات أخرى لتقييم الأوضاع خلال الساعات المقبلة”.

وعززت الشرطة الإسرائيلية تواجدها في محيط باحة حائط البراق “المبكى” والحرم القدسي الشريف وأزقة البلدة القديمة، وذلك على ضوء المواجهات التي وقعت مع قواتها والقاء الحجارة باتجاهها في باحة الحرم، حسبما أفاد الإعلام الإسرائيلي.

يأتي ذلك بعدما اقتحم المستوطنون المسجد الأقصى من باب المغاربة على شكل مجموعات كبيرة وقاموا بجولة استفزازية في باحاته وأدوا شعائر تلمودية قبالة قبة الصخرة، وفق بيان لدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، الذي قدر عدد المقتحمين بنحو 1210 أشخاص حتى الساعة الحادية عشرة صباحا.

وسبق أن اقتحمت الشرطة الإسرائيلية في وقت مبكر الأحد، باحات المسجد الأقصى واعتدت على الشبان المرابطين داخله، بمن فيهم النساء، وقامت تخريب المصلى القبلي، حسب شهود عيان.

وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي اتخاذ موقف حازم لوقف “العدوان الإسرائيلي المتواصل على المسجد الأقصى المبارك” وأسرلة وتهويد القدس.