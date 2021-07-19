أماسيا (زمان التركية) – قالت وسائل إعلام محلية، إن عائلة تركية اختفت فجأة في بحيرة السد في مدينة أماسيا شمال تركيا.

وأضافت أن عائلة تركية مكونة من 5 أشخاص اختفت في بحيرة السد .

وتابعت أن المواطنين أبلغوا الشرطة والفرق بعد رؤية الـ5 أشخاص يغرقون في البحيرة .

أفادت أن رجال الإطفاء الذين حضروا إلى بحيـرة السد بدأوا العمل للعثور على 5 أشخاص فقدوا في المياه.

وبعد البحث عثر رجال الإطفاء على جثث شخصين ولازالت عمليات البحث مستمرة للعثور على ثلاثة آخرين.

كما وقال محافظ أماسيا مصطفى فاساتلي، أن سقوط طفل من عائلة في البحيرة دفع 4 من أفراد العائلة إلى دخول الماء للبحث عنه .