أنقرة (زمان التركية) – ذكر مسؤول تركي أن قوات الأمن في بلاده اعتقلت نحو 1500 مهاجر غير شرعي في الأسبوع الماضي، معظمهم من الأفغان قرب الحدود الجنوبية الشرقية مع إيران.

وقال مسؤولون محليون ووزارة الداخلية إن 1456 مهاجرا اعتقلوا منذ العاشر من يوليو قرب مونت أريك في إقليم فان الشرقي إلى جانب 11 من مهربي البشر الذين جاءوا بهم إلى تركيا.

وتنامت المخاوف من تدفق جديد محتمل للاجئين من أفغانستان إلى تركيا عبر إيران في الأسابيع القليلة الماضية مع تصاعد العنف بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان بالتزامن مع انسحاب القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي من البلاد.

وأظهرت تسجيلات مصورة أعدادا كبيرة من المهاجرين في المنطقة الحدودية، لكن الحكومة التركية تقول إنها لم ترصد زيادة بعد في الأعداد.

وتفيد تقديرات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بأن نحو 270 ألف أفغاني نزحوا داخل البلاد منذ يناير ليصل إجمالي عدد النازحين إلى أكثر من 3.5 مليون.

وبحث وزراء خارجية تركيا وأفغانستان وإيران التعاون في مجالات الأمن والطاقة والمهاجرين الشهر الماضي لكن مصادر دبلوماسية تركية قالت إنه ليس هناك آلية محددة بين أنقرة وطهران لمعالجة مسألة الهجرة من أفغانستان.

وتستضيف تركيا أكثر من أربعة ملايين لاجئ غالبيتهم من سوريا وهي أكبر دولة مستضيفة للاجئين على مستوى العالم.