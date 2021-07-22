باريس (زمان التركية) -اتهمت فرنسا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان “بالاستفزاز”، على خلفية دعوته لحل الدولتين في قبرص خلال زيارته للشطر الشمالي للجزيرة مؤخرا.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان لها إن “فرنسا تأسف بشدة لهذه الخطوة الأحادية التي لم يتم التنسيق لها وتعدّ استفزازية”.

وأضافت أن “هذه الخطوة تقوض استعادة الثقة الضرورية للاستئناف العاجل للمفاوضات من أجل حل عادل ودائم للقضية القبرصية”.

وأشارت إلى أنه وخلال تولي فرنسا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي، ستثير القضية القبرصية خلال نقاشات في نيويورك الخميس.

وتابعت: “فرنسا تعيد تأكيد تمسكها بالإطار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي، والقائم على فدرالية من منطقتين ومجموعتين، توفر لهما ضمانات كاملة للمساواة السياسية بينهما”.