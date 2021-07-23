برلين (زمان التركية) – أشادت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، بتركيا لاستضافتها أعدادا كبيرة من اللاجئين السوريين في إطار اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، لكنها لا تتوقع انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.

وقالت ميركل في مؤتمر صحفي: “تركيا تقوم بعمل رائع برعاية اللاجئين السوريين، أرغب في أن يستمر هذا الاتفاق مع تركيا، فهو الأفضل للشعب”.

وتابعت أن “الخلافات في الفترة الأخيرة بين تركيا واليونان بشأن قبرص زادت من صعوبة العلاقات، وأشارت إلى أن الصبر مطلوب لتسوية الخلافات”.

وقالت للصحفيين: “كانت هذه انتكاسة لكن يجب ألا تثنينا عن عزمنا”.

ودعت ميركل دول الاتحاد الأوروبي لـ”انتهاج سياسة مشتركة بشأن قضايا اللجوء تتركز على استقبال من يواجهون الاضطهاد في بلادهم، ويفضل أن يكون ذلك بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة”.

وقالت: “لكننا أبعد ما يكون عن ذلك”.

وأضافت ميركل إن “سياسة بيلاروس التي تسمح للمهاجرين بدخول ليتوانيا المجاورة، العضو في الاتحاد الأوروبي، “غير مقبولة”.