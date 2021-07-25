أنقرة (زمان التركية) – أشعلت تدوينة لوزير البيئة والتحضر التركي الأسبق، أردوغان بيراقدار، مواقع التواصل الاجتماعي، وتساءل مستخدمون “هل قصد بيراقدار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؟”.

بيراقدار نشر على حسابه على تويتر، تغريدة تضمنت مقولة الكاتب الروسي مكسيم عوركي، “كلما قل ما تعرفه، كان نومك أفضل”.

وأضاف بيراقدار: “يقدم سارتر التفسير. إذا كنت تنام، فقد انتهى الليل، وإذا لم تستطع النوم، فقد انتهى. يضع فرويد النقطة الأخيرة: النوم كثيرًا يعني الهروب، عدم النوم يعني الإمساك به”.

النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أجمعوا على أن تدوينة بيراقدار يقصد بها أردوغان، الذي غالبه النعاس خلال آخر لقاء له عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع أعضاء حزب العدالة والتنمية.

وتعرض أردوغان لموقف صعب الأربعاء الماضي، حينما غلبه النعاس خلال كلمة له لأنصاره بمناسبة عيد الأضحي المبارك، وظهر الرئيس وكأنه غير قادر على الحديث.