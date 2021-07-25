أنقرة (زمان التركية) – سجلت تركيا أسرع تراجع في الثقة بالعدالة والرضا عن التعليم خلال العشر سنوات الأخيرة من بين الدول ال 36 الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

التقرير الأخير الصادر عن المنظمة استند على بيانات مؤسسة غالوب والذي ذكر أن 68 في المئة من الأتراك راضون عن الخدمات التعليمية وأن تركيا احتلت المرتبة الأخيرة من بين الدول الأعضاء في المنظمة بنسبة رضا بلغت 27 في المئة.

واحتلت اليونان المرتبة قبل الأخيرة بنسبة رضا بلغت 36 في المئة عقب تشيلي التي سجلت نسبة رضا بلغت 43 في المئة.

واللافت في الأمر أن تركيا سجلت أكبر تراجع مقارنة بعام 2010 وذلك بنسبة تراجع بلغت 35 نقطة.

وأضاف التقرير أن جميع الطلاب لم يحظوا بفرص متساوية في التعليم عن بعد خلال جائحة كورونا وأن جزءا كبير من الطلاب المنتمين للفئة الغير مستقرة اقتصاديا واجتماعيا لا يمتلكون أجهزة حاسب آلي في منازلهم.

وتصدرت النرويج القائمة من حيث أعلى الدول في نسبة الرضا عن الخدمات التعليمية بنسبة رضاء بلغت 92 في المئة تلتها فنلندا بنسبة 87 في المئة ثم سلوفينيا في المرتبة الثالثة بنسبة 86 في المئة.

تراجع الثقة في العدالة

وتناول التقرير أيضا أداء الدول الأعضاء في المنظمة بالعديد من المجالات بدءا من البيئة والمرأة وصولا إلى التواصل مع العامة.

وأكد التقرير أن العدالة هي الخدمة العامة الأخرى التي تراجعت فيها تركيا عن سائر الأعضاء الأخرين، حيث بلغ متوسط الثقة في العدالة بدول المنظمة نحو 57 في المئة.

وأبدت تركيا تمييزا سلبيا في هذا المجال وذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه ثقة مواطني الدول الأعضاء في العدالة بنحو 6 نقاط خلال العشر سنوات الأخيرة.

وأفاد التقرير أن تركيا سجلت أكبر تراجع في الثقة بالعدالة خلال العشر سنوات الأخيرة، حيث أشار التقرير إلى تراجع الثقة بالعدالة في تركيا بنحو 22 نقطة منذ عام 2010 وحتى عام 2020 لتسجل 38 في المئة.

وجاءت تشيلي في المرتبة قبل الأخيرة بنسبة تراجع بلغت 19 نقطة.

–