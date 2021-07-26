أنقرة (زمان التركية) – أعلن نائب حزب الشعوب الديمقراطي السابق عن مدينة شرناق، حسيب كابلان، أن الشرطة الألمانية تواصلت معه وحذرته من ورود اسمه ضمن قائمة الاغتيالات التي تضم العديد من الصحفيين والكتاب والفنانين والسياسيين الأتراك المعارضين الذين يقيمون داخل أوروبا.

وعبر حسابه بموقع توتير نشر كابلان تغريدة أوضح خلالها أن الشرطة الألمانية أبلغته بورود اسمه بقائمة الاغتيالات قائلا: “فأخبرتهم أن اسمي بالقائمة منذ 40 عاما وهذا ليس بالأمر الجديد”.

وكانت الشرطة الألمانية قد قامت خلال الأيام الماضية أيضا بتحذير رئيس تحرير موقع Artı Gerçek المقيم في مدينة كولونيا الألمانية، جلال باشلانجيتش، من وجود خطر على حياته.

وشهد الأسبوع الماضي أيضا تحذير الشرطة الألمانية للفنان التركي فرحات تونش من الأمر نفسه.

وكان الصحفي أرك أجارار قد تعرض في السابع من يوليو/ تموز الجاري لاعتداء داخل منزله في برلين.