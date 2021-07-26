أنقرة (زمان التركية) – تجاوز حد الجوع 3500 والفقر 12 ألف ليرة في تركيا.

وبحسب بيانات وحدة البحث والتطوير التابعة لاتحاد الأعمال العام المتحد، فإن حد الجوع لأسرة مكونة من أربعة أفراد وصل إلى 3 آلاف و 513 ليرة في يوليو. وزاد الإنفاق المطلوب للاحتياجات غير الغذائية إلى 8 آلاف 682 ليرة وخط الفقر إلى 12 ألف و 195 ليرة.

وأوضحت البيانات أنه في الوقت الذي ارتفع فيه حد الجوع بمقدار 45 ليرة في يوليو مقارنة بالشهر السابق، زاد الإنفاق المطلوب للاحتياجات غير الغذائية بمقدار 198 ليرة وزاد خط الفقر بمقدار 270 ليرة.

وفي الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، زاد حد الجوع بمقدار 367 ليرة، وزاد الإنفاق على الاحتياجات غير الغذائية بمقدار 641 ليرة.

في حين أن خط الفقر، الذي يوضح المبلغ الإجمالي للإنفاق الذي يجب على الأسرة أن تقوم به من أجل تلبية احتياجاتها الغذائية وغير الغذائية دون الشعور بالحرمان بما يليق بالكرامة الإنسانية، بلغ 12 ألف 195 ليرة بزيادة إجمالية قدرها 1800 في الفترة من يناير إلى يوليو.

وبينما زاد الإنفاق المطلوب على الحليب واللبن والجبن بمقدار 46 ليرة في يوليو مقارنة بالشهر السابق، فقد ارتفع بمقدار 209 ليرة في الأشهر السبعة الأولى من العام وبنسبة 236 ليرة مقارنة بشهر يوليو من العام الماضي وبلغ 873 ليرة.

وزاد إنفاق الأسرة على الخبز والدقيق والمعكرونة، والذي كان 459 ليرة في يوليو، بمقدار 70 ليرة في فترة العام الماضي. في حين أن نفقات الأرز والبرغل لم تتغير في يوليو، إلا أنها زادت بمقدار 13 ليرة في العام الماضي وأصبحت 88 ليرة. وزادت النفقات المطلوبة للنفط السائل والمارجرين بواقع ليرة واحدة في يوليو، و27 ليرة العام الماضي لتصل إلى 83 ليرة.