أنقرة (زمان التركية) – أدلى رئيس حزب الوطن التركي، دوغو برينجك، الذي يعتبر داعما للحزب الحاكم في تركيا، بتصريحات حول إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان، إقامة قصر رئاسي وبرلمان وحديقة عامة في قبرص التركية.

وذكر برينجك الموالي للمعسكر الأوراسي أن البشرى التي زفها أردوغان بشأن قبرص التركية بمثابة خيبة أمل، مفيدا أن البشرى الفعلية تكمن في الاعتراف بقبرص التركية كدولة مستقلة.

وكان أردوغان قد أعلن قبيل زيارته إلى قبرص التركية بمناسبة الذكرى السنوية لعملية السلام في قبرص أنه سيعلن عن بشرى كبرى، إلا أنه تبين أن هذه البشرى هي التعهد بإقامة قصر رئاسي وبرلمان وحديقة عامة في الساحة العسكرية الواقعة بمنطقة ميتهان.

وعبر حسابه بموقع تويتر نشر بريجك تغريدة انتقد خلالها “بشرى أردوغان” قائلا: “للأسف حكومتنا تفتقر لأية استراتيجية بشأن قبرص، والبشرى مجرد خيبة أمل. البشرى الفعلية تكمن في الاعتراف بقبرص كدولة. الاستراتيجية تُقام على المصالح المشتركة لآسيا. روسيا والصين وإيران ودول المجلس التركي ستعترف فورا بقبرص التركية كدولة، لكن ماذا عن الولايات المتحدة؟”.

ماذا حدث؟

كان أردوغان قد ألقى كلمة أمام نواب البرلمان خلال جلسة خاصة للبرلمان في قبرص التركية التي زارها بمناسبة الذكرى السنوية لعملية السلام.

وفي كلمته أفاد أردوغان، الذي صرح قبل الزيارة أنه سيزف بشرى إلى قبرص التركية، أن قبرص التركية لا تمتلك قصرا رئاسيا فعليا ولا مبنى برلماني وأن هذا الأمر لا يليق بقبرص التركية.

وأضاف أردوغان في كلمته أن المبنى الرئاسي الحالي كان منزلا عشوائيا للإنجليز، مشيرا إلى أن البشرى التي تحدث عنها قبيل الزيارة تتمثل في إقامة قصر رئاسي ومبنى برلماني وحديقة عامة في الساحة العسكرية بمنطقة ميتهان.