أنقرة (زمان التركية) – اشترطت السلطات السعودية الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المعترف بها داخل أراضيها لمن يرغب من خارج السعودية في أداء شعيرة العمرة لهذا العام 2021 عقب انتهاء موسم الحج.

وسيحرم هذا القرار المعتمرين من تركيا، التي قامت بشراء مليون جرعة من لقاح سينوفاك الصيني و50 مليون جرعة من لقاح سبوتنيك الروسي، من أداء مناسك العمرة هذا العام.

وزارة الحج والعمرة السعودية أعلنت انطلاق موسم العمرة بالتزامن مع انتهاء موسم الحج، فبعد امتناعها عن استقبال الحجاج من خارج أراضيها هذا العام صرحت الوزارة أنه سيبدأ استقبال المعتمرين من خارج السعودية اعتبارا من التاسع من أغسطس القادم.

ومثل هذا الإعلان بشرى سارة للمسلمين من خارج الأراضي السعودية الذين عجزوا عن أداء مناسك الحج والعمرة منذ عامين بسبب جائحة كورونا، غير أن السلطات السعودية اشترطت هذه المرة الحصول جرعات لقاحات كورونا كاملة قبيل الدخول للأراضي السعودية.

وكشفت السلطات السعودية عن قائمة اللقاحات المعترف بها داخل أراضيها والتي غاب عنها لقاحي سينوفاك وسبوتنيك.

لقاحات كورونا المعتمدة في السعودية

من جانبه صرح المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة، هشام سعيد، أن أهم شروط استقبال المعتمرين من خارج المملكة العربية السعودية أن يكون سن المعتمر لا يقل عن 18 عاما وأن يكون حاصلا على أحد اللقاحات الأربعة الحاصلة على موافقة هيئة الغذاء والدواء.

وتتضمن اللقاحات الحاصلة على موافقة السلطات السعودية كل من لقاح فايزر ولقاح استرازينكا ولقاح مودرنا ولقاح جونسون.

ولم تتضمن قائمة اللقاحات كل من لقاحي سينوفاك وسبوتنيك الذين يتم منحهما داخل تركيا.

تركيا أكبر مستورد للقاح الصيني

وكانت وزارة التجارة الصينية قد أعلنت بيعها أكثر من 600 مليون جرعة من لقاح سينوفاك لأكثر من 200 دولة ومنطقة. وتصدرت تركيا قائمة أكثر الدول المستوردة للقاح سينوفاك الصينية، حيث وقعت تركيا اتفاقية مع الصين للحصول على 100 مليون جرعة من اللقاح.

وكان من بين أكبر الدول المستوردة للقاح الصيني، الذي بلغت فاعليته نحو 50 في المئة، كل من إندونيسيا والبرازيل وماليزيا وكولومبيا والأرجنتين.

وكانت السلطات التركية قد وقعت أيضا اتفاقيات للحصول على 90 مليون جرعة من لقاح بيونتيك و50 مليون جرعة على لقاح سبوتنيك.

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