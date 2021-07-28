أنقرة (زمان التركية) – قالت الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي، بارفين بولدان، إن حكومة حزب العدالة والتنمية التي يتزعمها الرئيس رجب طيب أردوغان، تريد سياسة بلا حزب الشعوب الديمقراطي الكردي.

وأوضحت بولدان أنه ليس من السهل كسر حزب الشعوب الديمقراطي، لأن جذور الحزب قد نمت كثيرًا في تربة تركيا.

كما تحدثت بولدان عن الوحدة الوطنية الكردية، حيث قالت: “بالطبع، وحدة الأكراد مهمة. أؤكد مرة أخرى على موضوع الوحدة الوطنية. يجب على الأكراد ضمان وحدتهم. يجب على الديمقراطيين أيضًا اتخاذ موقف مشترك”.

وتابعت بولدان: “لو كان الأكراد قد ضمنوا وحدتهم وتضامنهم منذ سنوات، لما قُتلوا بهجمات عنصرية. لم تكن لغات وهويات الأكراد ممنوعة على هذا النحو. نحن لم نتأخر. لقد حان الوقت لوحدة الكرد وتضامنهم. يجب أن يتم ذلك في أقرب وقت ممكن”.

وأكدت بولدان أن حزب العدالة والتنمية سيغادر منصبه، وأن كل ما يفعله حاليا في مواجهة كل هذا هو الهجوم على الأحزاب.

وطالبت المسؤولة الكردية بإنهاء العزلة المشددة المفروضة على رئيس حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، مشيرة إلى أن هذه العزلة كان لها تأثير سلبي على تركيا بأكملها.