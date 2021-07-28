بقلم هيثم السحماوي

(زمان التركية)-استضافت هذا العام كلية الإعلام بجامعة القاهرة مناقشة رسالة دكتوراه جديدة حول صورة المنظمات الحقوقية المصرية في الإعلام الدولي.

وجاءت الرسالة تحت عنوان: “دور البرامج السياسية بالقنوات التليفزيونية الموجهة بالعربية في تشكيل الصورة الذهنية عن المنظمات الحقوقية المصرية لدى الجمهور المصري”، للباحثة دينا محسن وتحت إشراف الأستاذ الدكتور ” خالد صلاح الدين ” أستاذ الإعلام بكلية الإعلام جامعة القاهرة، وبتحكيم كل من الأستاذة الدكتورة “ماجي الحلواني” أستاذة الإعلام في كلية الإعلام بجامعة القاهرة، واللواء الدكتور “حمادة الهنيدي” الخبير بمركز بحوث الشرطة سابقاً.

وتناولت الدراسة رصد وتحليل أبرز ملامح جوانب تناول ومعالجة الإعلام الدولي للمنظمات الحقوقية وقضايا حقوق الإنسان في مصر.

وحيث إن البرامج السياسية تعتبر هي الوسيط في عملية الاتصال السياسي, وتسهم في تشكيل الحقيقة السياسية في المجتمعات الديمقراطية التي تمنح وسائل الإعلام حرية التعبير عن القضايا التي تشغل الجماهير، وتعتبر مرآة عاكسة لأهم قضايا المجتمع، لما لها من قدرة على ترتيب أولويات الجماهير وتشكيل الصور الذهنية لديهم.

وتعتبر قضية منظمات المجتمع المدني خاصةً المنظمات الحقوقية، من القضايا الشائكة التي يتناولها الإعلام المحلي والأجنبي على حد سواء، والتناول يظهر في أُطُر محددة، بشكل يتوافق مع التوجه العام وأهداف الوسيلة الإعلامية التي تتعمد تناول الموضوعات أو تجاهلها.

وتتمثل مشكلة هذه الدراسة في التعرُّف على دور البرامج السياسية في القنوات الأجنبية الموجهة باللغة العربية في تشكيل الصورة الذهنية عن المنظمات الحقوقية المصرية لدى المشاهدين في ظل وجود أزمة ثقة لدى قطاع كبير من الجمهور المصري في وسائل الإعلام المحلية، خاصة فيما يتعلق بكيفية عرض ومعالجة القضايا السياسية.

يشار إلى أن المنظمات الحقوقية المصرية مرّت بتقلّبات وتحدّيات كبرى بعد ثورات الربيع العربي، ما أدى لبروزها إعلاميًّا، فوجدت الباحثة ضرورة لرصد وتحليل أطر هذا التناول وكيفية المعالجة في القنوات الأجنبية الموجهة باللغة العربية، وعلاقة التوجه السياسي لتلك الدول المالكة لهذه القنوات، بالمحتوى الذى يتم تقديمه حول قضايا حقوق الإنسان في مصر.

المؤلفة الدكتورة دينا محسن لها العديد من المقالات الأكاديمية والسياسية، ويعتبر هذا الإصدار هو الإصدار الثالث لها، بعد صدور عملين أدبيين (مجموعة قصصية ورواية) عن دار المعارف، وهى حاصلة على درجة الدكتوراه في الإعلام السياسي بكلية الإعلام جامعة القاهرة، وعضو اتحاد كتاب مصر، وتعمل كصحفية بجريدة الأهالي.

كما صدر للباحثة أيضاً عن الهيئة المصرية العامة للكتاب مؤلف أكاديمي يحمل عنوان “الإعلام الوثائقي وقضايا حقوق الإنسان”، حيث أبرز الكتاب ملامح الإنتاج الوثائقي العربي في الفترة الزمنية من العام ٢٠٠٩ وحتى العام ٢٠١٤، ومدى التعمق والإسهاب في تناول قضايا حقوق الإنسان في هذا الكم المنتج، وكيفية معالجتها إعلاميًّا.

دامت الإنسانية منعّمة بكلّ حب وخير.