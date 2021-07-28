أنقرة (زمان التركية) – أظهر مؤشر “بيج ماك” نصف السنوي الصادر عن مجموعة “الإيكونوميست”، أن انخفاض الليرة التركية أمام الدولار بلغ 58.7٪.

تم الإعلان عن بيانات “مؤشر بيج ماك” لعام 2021، الذي أعدته مجلة الإيكونوميست بناءً على أسعار بيج ماك، منتج ماكدونالدز المباع بمطاعمها في جميع أنحاء العالم.

ويعتبر المؤشر سعر بيج ماك في الولايات المتحدة بمثابة القيمة الأساسية ويقارن الأسعار في البلدان المختلفة مع سعر الولايات المتحدة لمعرفة مدى قيمة أو عدم قيمة العملات الوطنية.

وأشار أحدث مؤشر بيج ماك إلى أن الليرة التركية أصبحت بلا قيمة بنسبة 58.7٪، وتتماشى هذه البيانات مع بيانات سعر الصرف الفعلي الحقيقي للبنك المركزي. وانخفض مؤشر سعر الصرف الفعلي الحقيقي، الذي أعده البنك المركزي أيضًا وفقًا لنظرية تعادل القوة الشرائية، إلى 59.7٪ في يونيو.

وكانت لبنان هي البلد الذي يكون فيه Big Mac رخيصا نسبيًا هذا العام. وبحسب مؤشر بيج ماك، فإن العملة اللبنانية، التي تمر بأزمة اقتصادية حادة، لا قيمة لها بنسبة 70.2 في المائة مقارنة بالدولار.

ويُباع بيج ماك في الصين مقابل 38.8 في المائة من قيمته في أمريكا، و 52.2 في المائة في هونغ كونغ، و 54.9 في المائة في الهند، و 58.5 في المائة في إندونيسيا. وتظهر هذه القيم أن عملات هذه الدول لا قيمة لها مقارنة بالدولار بنفس المعدل.

ومن ناحية أخرى، في النرويج، وهي واحدة من أغنى دول العالم من حيث دخل الفرد، يتم بيع بيج ماك بنسبة 11.5 في المائة أغلى من الولايات المتحدة الأمريكية.

فنزويلا هي البلد الأغلى من حيث قيمة بيج ماك، حيث يباع أعلى سعرًا بنسبة 47.7 في المائة في فنزويلا منه في الولايات المتحدة. وهذا يشير إلى أن العملة الفنزويلية يتم تقييمها بهذا المعدل مقارنة بالدولار.