أنقرة (زمان التركية) – كشف تقرير برلماني تركي، حجم المنازل المهددة بالدمار في حال حدوز زلزال بسبب وقوعها فوق خط مناطق الزلازل وافتقارها لعوامل مقاومة الزلازل.

كشف تقرير اللجنة البرلمانية للتحقيق في الزلازل، أنه تم بناء 79 بالمائة من المباني في تركيا قبل عام 2000، الذي تم فيه تحديد المناطق غير المسموح بالبناء فيها، لذا فهناك خطر كبير يهدد الكثير من المنازل.

بعد 18 اجتماعا، أعدت لجنة أبحاث الزلازل التابعة للجمعية الوطنية التركية الكبرى تقريرا من 522 صفحة، لتحديد الإجراءات التي يمكن اتخاذها ضد الزلزال.

في التقرير المقدم إلى رئيس البرلمان، ورد أن 16 في المائة من المباني القائمة في جميع أنحاء البلاد تم بناؤها في السبعينيات، و22 في المائة في الثمانينيات، و24 في المائة في التسعينيات، و21 في المائة بعد عام 2000.

وبحسب التقرير، فإن عدد المساكن الخطرة التي يجب إزالتها وإعادة إنشائها في جميع أنحاء البلاد هو 6 ملايين و700 ألف. التكلفة التقديرية لإزالة وإنشاء هذه المنازل تبلغ 2.3 تريليون ليرة.

يلفت التقرير الانتباه أيضًا إلى أن 381 مدرسة، كان من المفترض أن يتم تعزيزها ضد الزلازل العام الماضي، لكن لم يتم ذلك.

يذكر التقرير أنه في عام 2020، وقع 16 زلزالًا مميتًا في العالم، منها 3 في تركيا. وقد لقي ما مجموعه 212 شخصًا مصرعهم في هذه الزلازل، 168 منهم في تركيا.

وطالب التقرير بضرورة إنشاء صندوق زلازل مستدام يقدم الدعم المالي لجهود الحد من مخاطر الكوارث، وخاصة الزلازل، من خلال إعداد التشريعات اللازمة، وتحويل الموارد من ميزانية الحكومة المركزية والضرائب التي سيتم وضعها على المعاملات المختلفة، من أجل تنفيذ السياسات بسرعة للحد من أضرار الزلزال.