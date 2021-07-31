أنقرة (زمان التركية)ــ أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وشكر أردوغان بوتين على تخصيص روسيا لخمس طائرات إطفاء و3 مروحيات أخرى لدعم تركيا في مكافحة حرائق الغابات.

كما نقل الرئيس الروسي بوتين إلى تركيا تمنياته بـ “الشفاء العاجل” للمرضى بسبب حرائق الغابات.

وفقًا لبيان مكتوب صادر عن الكرملين، تمت مناقشة حرائق الغابات في تركيا خلال مكالمة هاتفية بين أردوغان وبوتين.

في اللقاء تم توضيح أهمية التفاعل بين البلدين في مكافحة الكارثة الطبيعية المعنية، صرح بوتين أنهما سيواصلان مساعدة تركيا في إطفاء الحرائق. وفق وكالة الأناضول.

وتم التأكيد خلال الاجتماع، الذي تم فيه بحث العلاقات بين روسيا وتركيا، على أن اجتماع اللجنة الاقتصادية الحكومية المشتركة (KEK) الـ17 بين تركيا وروسيا الذي عقد أمس في العاصمة موسكو كان إيجابياً.

واتفق الجانبان خلال الاجتماع على استمرار الاتصالات على مختلف المستويات، معربين عن أن ذلك يتعلق بمواصلة العمل المشترك لتنفيذ الاتفاقيات في مجالات التجارة والاقتصاد والطاقة وغيرها.

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، السيطرة على معظم حرائق الغابات التي اندلعت خلال الأيام الأخيرة في مناطق متفرقة من البلاد.

وفي وقت سابق أعلن أردوغان أن 71 حريقا اندلع في الغابات بين 28-30 تموز/يوليو وتمت السيطرة على 57 منها، فيما لا تزال الجهود مستمرة للسيطرة على بقية الحرائق.

وتزعم الحكومة أن حرائق الغابات التي اندلعت في وقت واحد في أجزاء مختلفة من تركيا يقف ورائها عناصر في منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية.