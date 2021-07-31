أنقرة (زمان التركية) – أعلنت هيئة الرقابة المالية الفيدرالية الألمانية “BaFin”، أنها ستدقق الميزانية العمومية لفرع بنك زراعات التركي في البلاد بسبب شكوك لديها.

ويأتي هذا بعد شكوك في بعض معاملات القروض والميزانية العمومية للبنك.

وأصدرت هيئة الرقابة بيانا قالت فيه إن هناك بعض الأرقام في الميزانية العمومية للبنك غير متطابقة، وأنه سيتم فحصها.

وامتنع مسؤولي هيئة الرقابة المالية الفيدرالية وزراعات عن التعليق على القضية.

بنك زراعات في ألمانيا هوأكبر مؤسسة مالية مملوكة لتركيا، من حيث الأصول ولديه فروع في سبع مدن، بما في ذلك برلين.

وتقول المصادر إنه لدى BaFin عدة خيارات وهي: حظر البنك من تقديم قروض كبيرة الحجم، أو إرسال محقق خاص لمراجعة ما تم إنجازه، أو تقييد البنك من ممارسة الأعمال التجارية في مناطق قليلة.

ومع ذلك، قال مصدر مصرفي آخر إنه من غير المرجح أن تتخذ BaFin مثل هذا الإجراءات ضد البنك ومن المرجح أن يتم الاتفاق على حل.