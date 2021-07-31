قونية (زمان التركية)- استيقظ الأتراك صباح اليوم السبت على خبر صادم، بعد إعلان مقتل 7 أكراد بولاية قونية في مجزرة بشعة.

عثر على 7 أشخاص متوفين في منزل في إنبيا سوكاك، بمنطقة ميرام في قونية.

تم إرسال عدد كبير من فرق الصحة والشرطة إلى المنطقة بعد الإخطار بالعثور على 7 أشخاص متوفين في منزل في إنبيا سوكاك، بمنطقة ميرام في قونية واتخذت الشرطة الإجراءات الأمنية في المنطقة المحيطة.

حددت الفرق الطبية التي دخلت المنزل أن 7 أشخاص ماتوا. وأسماء القتلى: يسار وباريش وسراب وسربيل وإيبك ومتين وسيبل ديدوغولاري.

تحاول السلطات تهدئة الموقف وتنفي علاقة الحادث بالأزمة السياسية مع الأكراد، وقال وزير الداخلية سليمان صويلو رداً على الادعاءات التي وردت بعد الحادث، إن الجريمة لا علاقة لها بالمسألة الكردية التركية، وقال إن العداء كان بين العائلتين منذ عام 2010.

وزير الداخلية سليمان صويلو، ذكر أن المهاجم نفذ الحادث بسبب 11 عامًا من العداء، وصرح بأن المشتبه به على وشك أن يتم القبض عليه. قال الوزير صويلو إن هويته قد تم تحديدها وأن لديه سجل جنائي بخصوص حمل مسدس غير مرخص وجرائم مماثلة. أضاف “إنه هجوم وحشي، حقير ومقيت. أتمنى الرحمة للموتى. اسف على خسارتكم. شاهدت اللقطات. سأسميها مذبحة. شاهدت لقطات المجزرة. يجب وصفها بأنها حالة غير إنسانية. لا توجد طريقة لوصف هذا بالإنسانية. حددنا الشخص الوحيد الذي قم بالجريمة، إنه استمرار للعداء بدأ في عام 2010”.

وقال الوزير صويلو إنه تم حشد الفرق عناصر الشرطة للقبض على المشتبه به، وأضاف معلقا على ردود الفعل الغاضبة: “للأسف، يتم استغلال كل حادث هنا، وللأسف يتم محاولة تسييس هذه المجزرة. هذه القضية لا علاقة لها بالقضية التركية الكردية. إن إبراز هذه القضية هو نهج في نفس خطورة هذا الهجوم، وسيتم إدانته بقدر هذا الهجوم”. وقال “لا ينبغي لأحد أن يعبث مع الأخوة في هذا البلد”.