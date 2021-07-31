أنقرة (زمان التركية) – لقي 7 أكراد مصرعهم، في جريمة بشعة، إثر تعرضهم لهجوم عنصري في ولاية قونيا وسط تركيا.

عائلة “دادا أوغولاري” الكردية التي تسكن في ولاية قونيا، تعرضت لهجوم عنصري، حيث أضرمت مجموعة عنصرية النيران في منزلهم وأطلقت عليهم النيران، ولاذوا بالفرار.

وقد تم إرسال عدد كبير من رجال الشرطة والإطفاء إلى مكان الحادث.

عثر على جثث ياشار دادا أوغولاري، وباريش دادا أوغولاري، وسربيل دادا أوغولاري، وسراب دادا أوغولاري، وإبيك دادا أوغولاري، وميتين دادا أوغولاري، وسيبل دادا أوغولاري، الذين تم إطلاق النار عليهم وقتلوا في المنزل بينما تم إخماد الحريق في المنزل.

وتتعرض عائلة دادا أوغولاري، التي تعيش في حي حسن كوي في منطقة مارام في قونيا منذ 24 عامًا، لاعتداءات عنصرية من قبل جيرانهم على مدار خمسة عشر عامًا الماضية.

في وقت سابق تعرضت العائلة للمضايقات مرات عديدة على أساس أنهم أكراد، حيث تم استهدافهم بالحجارة والعصي والسكاكين من قبل مجموعة مكونة من 60 شخصًا، بمن فيهم جيرانهم مساء يوم 12 مايو.

تحاول السلطات تهدئة الموقف وتنفي علاقة الحادث بالأزمة السياسية مع الأكراد، وقال وزير الداخلية سليمان صويلو رداً على الادعاءات التي وردت بعد الحادث، إن الجريمة لا علاقة لها بالمسألة الكردية التركية، وقال إن العداء كان بين العائلتين منذ عام 2010.

وزير الداخلية سليمان صويلو، ذكر أن المهاجم نفذ الحادث بسبب 11 عامًا من العداء، وصرح بأن المشتبه به على وشك أن يتم القبض عليه. قال الوزير صويلو إن هويته قد تم تحديدها وأن لديه سجل جنائي بخصوص حمل مسدس غير مرخص وجرائم مماثلة. أضاف “إنه هجوم وحشي، حقير ومقيت. أتمنى الرحمة للموتى. اسف على خسارتكم. شاهدت اللقطات. سأسميها مذبحة. شاهدت لقطات المجزرة. يجب وصفها بأنها حالة غير إنسانية. لا توجد طريقة لوصف هذا بالإنسانية. حددنا الشخص الوحيد الذي قم بالجريمة، إنه استمرار للعداء بدأ في عام 2010”.

وقال الوزير صويلو إنه تم حشد الفرق عناصر الشرطة للقبض على المشتبه به، وأضاف معلقا على ردود الفعل الغاضبة: “للأسف، يتم استغلال كل حادث هنا، وللأسف يتم محاولة تسييس هذه المجزرة. هذه القضية لا علاقة لها بالقضية التركية الكردية. إن إبراز هذه القضية هو نهج في نفس خطورة هذا الهجوم، وسيتم إدانته بقدر هذا الهجوم”. وقال “لا ينبغي لأحد أن يعبث مع الأخوة في هذا البلد”.