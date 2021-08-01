أنقرة (زمان التركية) – عثر على تمثال حجري يعود إلى العصر التركي القديم قبل نحو 1300 سنة على بعد 250 كيلومتر من مدينة تركستان الواقعة في جنوب كازاخستان.

الأكاديمية التركية الدولية نشرت بيانا أعلن خلاله عضو هيئة التدريس بالجامعة التركية الكازاخستانية، مختار كوجا، النتائج الأولية للاكتشاف التاريخي.

وذكر كوجا في البيان أن التمثال الحجري عثر عليه أحد سكان المنطقة في أرض بقمم نهر سيحون على بعد 250 كيلومتر من تركستان.

وأكد كوجا أن التمثال يعود إلى العصر التركي القديم قائلا: “سبق وأن تم العثور على العديد من التماثيل الحجرية في مناطق مختلفة من بلدنا، غير أن هذا التمثال مختلف من حيث المنظر والزخارف المنقوشة عليه. نعتقد أن هذا التمثال يعود إلى ما قبل 1000-1300 عاما لشخص يبلغ طوله مترا”.

وأضاف كوجا أن التمثال يرمز إلى سيدة، قائلا: “بالإمكان إدراك هذا من خلال غطاء الرأس والقلائد، لكنه بالتأكيد يرمز لسيدة ثرية”.

ورجح كوجا أن يكون التمثال يرمز لزوجة حاكم كبير في تلك الحقبة قائلا: “هناك احتمال أيضا أن تكون التمثال يرمز للسيدة Umay إله الخصوبة والعذرية لدى الأتراك القدماء”.

هذا وأكد كوجا أن خبراء معهد الأبحاث الأثرية بالجامعة سيتولون فحص التمثال مفيدا أنهم سينشرن نتائج الفحص قريبا.