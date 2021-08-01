أنقرة (زمان التركية) – تقدم برلماني تركي عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، بمذكرة استفهامية حول حرائق الغابات التي تشهدها تركيا منذ يوم الأربعاء الماضي.

المذكرة الموجهة إلى نائب الرئيس، فؤاد أوكتاي، قدمها البرلماني جارو بايلان.

وذكر جارو بايلان في المذكرة أن الحكومة التركية لم تتمكن حتى الآن من إخماد حرائق الغابات التي اندلعت في 28 يوليو/ حزيران الماضي وتسببت في خسائر بالأرواح وتدمير الطبيعة والحياة البرية.

وأضاف البرلماني بايلان أن وزير الزراعة والغابات صرح أن الفترة بين 28 و29 من الشهر الماضي شهدت حرائق في 58 منطقة غابات ب17 مدينة وأن تم الدفع بثلاث طائرات للسيطرة عليها.

وأكد بايلان أن العجز عن إخماد حرائق الغابات بسبب عدم امتلاك عدد كاف من طائرات إخماد الحرائق أثار حالة من السخط بالرأي العام التركي.

بايلان قال خلال المذكرة الاستفهامية الموجهة إلى أوكتاي:

– أليس بإمكانكم بيع إحدى طائرات الأسطول الرئاسي وشراء 20 طائرة لإخماد الحرائق بالمقابل. لماذا لم تفعلوا هذا؟

– لماذا لم تشتروا عددا كافيا من طائرات إخماد حرائق الغابات؟

– أتدركون أنكم المسؤول الرئيسي عن حرائق الغابات؟

وتعتبر المعارضة الاستجابة الحكومية غير متناسبة مع الحادث الذي يتكرر سنويا، وقال كمال كيليتشدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري لـأردوغان: “ليتك اشتريت طائرات إطفاء بدلا من طائراتك الخاصة”.

كيليتشدار أوغلو قال منتقدًا إن أردوغان اشترى 13 طائرة خاصة لنفسه، ولكنه كان يمكن أن يشتري طائرة واحدة لنفسه، ويشتري 12 طائرة إطفاء أخرى لإخماد الحرائق.

واندلعت حرائق في 7 مقاطعات، هي أضنة، وقيصري، وأنطاليا، وكوتاهيا، وموغلا، ومرسين، وعثمانية، فيما كانت الاستجابة الحكومية غير متناسبة مع الحادث الذي يقع سنويا.

وتشارك مروحيات من روسيا وأوكرانيا في إطفاء 1140 نقطة مشتعلة، وينتظر مشاركة من أذربيجان.

ارتفعت حصيلة قتلى حرائق الغابات على الساحل الجنوبي لتركيا إلى ستة فيما يكافح رجال الإطفاء الحرائق لليوم الخامس بعد إخلاء عشرات القرى وبعض الفنادق