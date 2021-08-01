أنقرة (زمان التركية) – نظم عدد من الطلاب العسكريين المفصولين تعسفيًا عقب محاولة انقلاب 2016 احتجاجا أمام مقر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، للفت الأنظار للمئات من زملائهم المعتقلين.

الوقفة الاحتجاجية غرضها دعم الطلاب العسكريين المعتقلين في السجون التركية وذلك في إطار الذكرى السنوية الخامسة على إغلاق المدارس العسكرية في تركيا.

وأوضح المعتصمون أن الطلاب العسكريين يخضعون لمحاكمة ظالمة، كما قاموا بتعليق صور أكثر من 100 من الطلاب العسكريين المعتقلين داخل السجون التركية على البوابات الحديدية للمحكمة ووضعوا الخواتم الخاصة بهم أمام بوابة المحكمة لتسليط الضوء عليهم.



جدير بالذكر أن المئات من طلاب المدارس العسكرية يقبعون داخل السجون التركية منذ عام 2016، حيث حكم بالمؤبد على 355 طالبا عسكريا بموجب المادة 309/1 من القانون التركي بتهمة محاولة الإطاحة بالنظام الدستوري للجمهورية التركية.